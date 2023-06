Bewolkt weer in Bergen (L) vanmiddag en vanavond

Man van draad in een wereld vol straling: ‘Mondjes­maat ga ik de deur uit. Met stralings­we­ren­de kleding en een muts op’

De mobiele telefoon, die moet uit. Zegt de sticker op de voordeur. Een waarschuwing. Peter Rutjes en de draadloze wereld, dat gaat niet samen. ,,Ik deal er al twintig jaar mee”, zegt de 59-jarige Gennepenaar. ,,Extreem vermoeid, altijd hoofdpijn. Schokjes onder de huid.” Rutjes heeft last van elektrohypersensitiviteit. Simpel gezegd: straling nekt hem. En dat is vervelend in een tijd waarin alles draadloos is. Waar alles met en door straling en elektriciteit werkt.