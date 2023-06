Heldere ochtend en middag in Bergen (L)

MET VIDEO | update Heel kweekveld met nieuwe bomen in één maaibeurt helemaal weg, gemeente in verlegen­heid: ‘Dit is van de gekke’

In één klap is het allemaal weg: duizenden jonge bomen en struiken. In november nog deels aangeplant door enthousiaste basisschoolkinderen uit Haps, achter de geluidswal langs de A73 bij Cuijk. Hier had de komende jaren een mooi bosje moeten groeien, zeer welkom ook voor de kwetsbare natuur in ons land: ,,Dit valt niet uit te leggen.’’