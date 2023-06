In Bergen kregen 122 mensen afgelopen maand een WW-uitkering

INTERVIEW Op je 21ste horen dat je als baby bent gescheiden van je tweeling­zus, het overkwam Aaf

Stel je eens voor. Op je 21ste hoor je van je adoptieouders dat je een zus hebt. En niet zomaar een zus: een twéélingzus, die ook is afgestaan. Het overkwam Aaf, een van de hoofdpersonen in het boek De Onbedoelden van de Cuijkse Cobi van Baars. Een ongeloofwaardig verhaal? ,,De persoon die in mijn boek Aaf heet, was ooit mijn collega.”