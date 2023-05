SV Oostrum 1 verliest thuiswedstrijd nipt van Stormvogels'28 1

Voor een beetje Efteling kun je nu ook in Wanroij terecht: ‘We willen kinderen verhalen vertellen’

De Vliegende Schuyt. De Slag om Walhalla. Je zou misschien heel even kunnen denken dat je in de Efteling of in Toverland verzeild geraakt bent. Deze ‘Efteling-achtige’ attracties, bij elkaar een handvol inmiddels, zijn nieuw en staan sinds kort gewoon op vakantiepark De Bergen in Wanroij.