Kitten met brokjes, speeltjes en water aangetrof­fen in reismand op parkeer­plaats Horst

Een kitten is in de nacht van zondag op maandag in een reismand aangetroffen op een parkeerplaats aan het Patronaat in Horst. In de mand zaten ook brokjes en water, daarnaast stond een tas met nog meer brokjes en speeltjes.