Vandaag lichte bewolking in Bergen (L)

Elmar (33) brengt in zijn nieuwe bakkers­zaak in Gennep twintig jaar ervaring mee

Hij kwam er een paar keer langsrijden en dacht: ,,Waarom eigenlijk niet?” Een bakkerszaak die op slot zit, dat is toch voor niemand goed? En dus opent Elmar Hartjes (33) uit Milsbeek in juni zijn zaak in het pand waar de failliet verklaarde Bakkerij d’n Bekker in Gennep zat.