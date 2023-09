VCA 2 verliest uit tegen SJO/SSA MSH Maasduinen 6

Met zijn broers en zussen gaat het goed, toch is Radouan verdrietig: ‘Kijk vriend, als ik erover praat, begin ik te huilen’

Radouan Bouiry (58) ontbijt aan het begin van de middag voor zijn Marokkaanse winkel in Nijmegen. Ja, nu pas, want na het nieuws over de aardbeving in zijn thuisland viel hij pas rond half 3 in slaap. ,,Slecht geslapen.”