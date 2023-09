Accijnsverhoging op alcohol: meer dan 20.000 inwoners Bergen geraakt

AZ past programma fandag aan wegens slecht weer

AZ heeft besloten het programma van de fandag van de club aan te passen. Aanleiding is de slechte weersvoorspelling van zaterdag. ,,Na uitgebreid overleg is besloten dat het helaas onverantwoord is om de buitenactiviteiten doorgang te laten vinden”, laat de club weten in een bericht op de website.