Man uit Alkmaar aangehouden voor steekincident in Bergen, vermoedelijk relationele sfeer

AZ verlengt contract aanvaller Van Brederode tot medio 2027

AZ heeft het contract van Myron van Brederode opengebroken en met een jaar verlengd tot medio 2027. De 19-jarige aanvaller, die uit de jeugdopleiding van de Alkmaarders komt, is een vaste waarde in het elftal van trainer Pascal Jansen en was dit seizoen al actief in 29 wedstrijden.