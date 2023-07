Stralend zonnig weer in Bergen vandaag

UPDATE Drie doden na botsing in Noord-Hol­land: ‘BMW zonk steeds dieper, een slachtof­fer kon ik er nog uittrekken’

Bij een botsing tussen twee auto’s in het Noord-Hollandse Markenbinnen zijn afgelopen nacht volgens de politie drie doden gevallen. De slachtoffers zaten in een zwarte BMW die in de naast de weg gelegen vaart terechtkwam. ,,Ik ben meteen het water ingedoken’’, zegt een dorpsbewoner die anoniem wil blijven tegen deze nieuwssite.