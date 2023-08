3% van alle kiezers in Bergen op Zoom koos voor Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen

Lekker op vakantie in Ossend­recht: ‘bijna verslavend’

OSSENDRECHT - Lekker een weekje op vakantie in eigen dorp. Het kan deze week in Ossendrecht. Maandag begon het kindervakantiespel in Ossendrecht, en 152 kinderen meldden zich aan bij het sportpark van voetbalvereniging Odio, voor een week vol sport, spel en vooral heel veel plezier.