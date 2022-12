53-jarige Ahmad uit Bergen op Zoom sinds 5 december vermist

INTERVIEW Deze organist luisterde ruim 6000 eredien­sten op: ‘Muziek is als liefde op het eerste gezicht’

THOLEN - Als organist luisterde Edu de Goffau ruim 6000 erediensten op, de meeste in de Martinuskerk in Halsteren die de protestantse gemeente 60 jaar geleden in gebruik nam. De Tholenaar is er sinds het begin bij en jubileert er op zondag 11 december.

6 december