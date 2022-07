54 nieuwe sociale huurhuizen in hartje Halsteren: ‘Huidige woningen voldoen niet meer’

‘Als je de boer weghaalt, dan haal je nog bijna geen stikstof uit de lucht’

HOOGERHEIDE - Zelfs wanneer de gemeente Woensdrecht geen boer meer telt. Dan nog is het stikstofprobleem niet opgelost. Daarom is voor veehouder Ludo Bogers uit Woensdrecht de maat vol. Zijn boodschap: pak de industrie of de scheepvaart aan. ,,Wij zijn het probleem niet.”

4 juli