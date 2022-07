775 jaar Putte met heel veel muziek: grensdorpen vieren samen feest

Als het aan De Bruijn ligt is het Groots Puts Orkest geen eenmalig gebeuren. ,,Alle muzikanten zijn positief over de samenwerking en het zou jammer zijn dat dit na één optreden alweer stopt.’’ Hij hoopt dat het orkest in de toekomst bij bijzondere gelegenheden in de drie grensdorpen weer op kan treden ,,We gaan binnenkort een evaluatie houden.”



Een bijzonder onderdeel van het concert was het optreden van dertig kinderen van de basisschool Op Dreef. Ze begonnen dit schooljaar met het leren bespelen van een instrument, zodat ze aan het eind van het schooljaar zeker twee liedjes zouden kunnen spelen en dat is gelukt. Maar er is meer. Zaterdagavond draaien dj's op het plein en gisteren hebben verschillende bands, zangers en zangeressen opgetreden.