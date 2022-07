Aan deze straat in Steenbergen komen 16 sociale huurwoningen

,,De woningen komen in een groene wijk te liggen’’, vertelt Mariëlle Franken van Stadlander. ,,In een wijk met een mooie mix van koop en huur.’’ Redoute is een straat in de nieuwe wijk Buiten de Veste fase 3. Het is de bedoeling dat de wijk, die volop in ontwikkeling is, met veel groen wordt ingericht in aansluiting op de omgeving. Ook ligt het tegen het oude centrum van Steenbergen aan en zijn er zodoende veel voorzieningen binnen handbereik.