No Surrender-oprichter Klaas Otto (50) heeft aangifte gedaan tegen de recherche in Zeeland-West-Brabant voor smaad en laster en pogingen om getuigen te beïnvloeden. Volgens het advocatenteam worden kennissen, zakenrelaties en familie van hun cliënt onder ongeoorloofde druk gezet om tegen Otto te verklaren.

Volledig scherm Klaas Otto komt aan bij de rechtbank van Groningen voor de rechtszaak tegen vier kopstukken van motorclub No Surrender © ANP

,,Daarbij schetsen de opsporingsambtenaren een inktzwart beeld van cliënt en gaan ze manipulatief te werk. Ze suggereren dat die mensen zelf slachtoffer zijn of kunnen worden. Zo dwingen ze de getuigen verklaringen af te leggen'', kritiseert advocaat Niels van Schaik.

Tijgertje

De aangiftes bij de Rijksrecherche zijn 'vooralsnog' gericht tegen het rechercheteam Tijgertje van de recherche Zeeland-West-Brabant dat de meeste lopende strafonderzoeken tegen Otto uitvoert. De advocaten hebben verklaringen bijgevoegd van zeven personen, onder wie twee directe familieleden van Otto, die zich geïntimideerd of beïnvloed zeggen te voelen door de politie.

Quote Ze reduceren Otto tot iemand van de laagste soort, in de hoop dat mensen over hem gaan verklaren Niels van Schaik

,,Het is pure karaktermoord'', oordeelt Van Schaik, ,,politiemensen stellen in de gesprekken dat cliënt verantwoordelijk is voor moordopdrachten, verkrachtingen, gedwongen abortussen en mishandeling in huiselijke kring. De verdenkingen nemen mythische proporties aan, zonder dat cliënt er ook maar één dag voor in de cel heeft gezeten. Ze reduceren Otto tot iemand van de laagste soort, in de hoop dat mensen over hem gaan verklaren.''

Liquidaties

In de aangifte is een verklaring opgenomen van de broer van de vermoedelijk in 2007 geliquideerde Hannes van Schaften, een kennis van Otto. Het familielid stelt dat de politie hem herhaaldelijk geld heeft geboden in ruil voor informatie tegen Otto. Van Schaik: ,,Daarbij deden ze de suggestie dat Otto met de onopgeloste moord op Hannes te maken heeft. Terwijl hij het coldcaseteam nota bene zelf heeft voorgesteld om uit de doeken te doen wie er verantwoordelijk is.''

Groepsverkrachtingen

De dochter en schoonzoon van Otto kregen naar hun zeggen van rechercheurs te horen dat hun (schoon)vader opdracht heeft gegeven voor de liquidatie van Hugo van Houten (2016) in Molenschot. Van Schaik: ,,Met de vraag wat ze daar nou van vonden.'' Ook wordt volgens de advocaat verteld 'dat Otto betrokken was bij groepsverkrachtingen in clubhuizen van Satudarah en/of No Surrender en dat slachtoffers ten toon zijn gesteld aan aanwezig leden': ,,Klinkklare nonsens.''

Abortussen

Een voor witwassen veroordeelde kennis van Otto uit Hoogerheide, kreeg blijkens de aangifte ongevraagd bezoek in de cel van een vrouwelijke rechercheur. ,,Zij gaf haar een brief waar de honden werkelijk geen brood van lusten, over zware mishandelingen en gedwongen abortussen bij andere vriendinnen.''

Otto zit sinds enkele maanden met een enkelband thuis in afwachting van zijn strafproces. Hij mag zijn woning verlaten om te werken. Van Schaik: ,,Maar sinds zijn vrijlating ondervinden Otto en zijn omgeving aan den lijve dat het Openbaar Ministerie erop gebrand is te verhinderen dat hij zijn bestaan als burger weer kan opbouwen. Ze proberen zijn leven kapot te maken.''

'Geen zaken doen'

Als voorbeeld noemt de raadsman de inval bij een zakenrelatie van Otto: ,,Om weer in de autohandel te beginnen, heeft cliënt bij een autobedrijf in Numansdorp een vrachtwagen en personenauto geleased. De eigenaar van dat bedrijf krijgt sindsdien regelmatig politie over de vloer. Hij kreeg meteen te horen dat hij 'met die man geen zaken hoort te doen'. Vorige week is bij hem de administratie in beslag genomen. De situatie is daar nu onwerkbaar.''

Het Openbaar Ministerie en het Parket Generaal, waar de Rijksrecherche onder valt, gaan inhoudelijk niet op de aangiftes in. Eerder diende Otto een smaadklacht in tegen onder anderen de hoofdofficier Charles van de Voort van Zeeland-West-Brabant. Die liet in De Telegraaf doorschemeren dat het OM Otto op het oog had voor liquidaties.

Meer verdenkingen