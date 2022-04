Acht bands in Woensdrecht rocken voor Oekraïne

WOENSDRECHT - In café het Hoefijzer in Woensdrecht gaat het er over het algemeen rustig aan toe. Behalve dan afgelopen zaterdag. Toen klonken er stevige klanken van een aantal rockbands. Dit alles om geld in te zamelen voor Oekraïne en dat lukte prima.

Rockband Nytrox was de initiatiefnemer voor het festival met de naam Music for Ukraine. En uiteraard liet de band uit Hoogerheide ook van zich horen. Nytrox-bassist Norbert Plat kwam in contact de Pool Jacek Kroliicowski. ,,Zijn vrouw komt uit Oekraïne en heeft familie in Irpin waar zwaar gevochten wordt. Jacek gaat daar humanitaire hulp bieden aan zijn schoonfamilie en anderen in nood”, vertelt Plat.

Plat wist acht bands te strikken die belangeloos aan het festival mee wilden werken. Dat Plat een bekende is in de rockscene in West-Brabant hielp daar zeker aan mee. De bassist van Nytrox speelde eerder in onder meer De Bjorker Vorks, Gomer Pyle en String Riot. Ook richtte hij zelf een aantal bands op. Waaronder Devrn, die zaterdag ook van de partij was.

Naast Nytrox en Devrn waren er optredens van Highway 58 - met rauwe bluesrock - en Bunker, een nieuwe band uit de Zuidwesthoek. Voor de vrolijke muzieknoot zorgden Ikke eerst en de Gif ’s Gauwkes. Ook coverband On Cue uit Hoogerheide was blij dat ze na de corona-stilte eindelijk weer konden spelen.

Afsluiter van het festival was DJ Camaro. De band Mindfuel moest verstek laten gaan en werd vervangen door Davilex Panda. Nytrox-drummer Marc Clarijs genoot van de optredens. ,,De energie spat ervan af. Voor de bands is het twee jaar geleden dat ze voor publiek hebben gespeeld.” Met 350 bezoekers was het café afgeladen vol. De entree en een gedeelte van de baropbrengst zijn bestemd voor Oekraïne. Ook werd er regelmatig geld gestopt in een pot op de bar. Hoeveel het evenement heeft opgebracht is nog niet bekend. Clarijs verwacht een mooi bedrag.