Aldi aan Halsterseweg? Winkeliers willen plan meteen van tafel

Ministers Kuipers en Helder op visite bij huisartsen in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM – ‘Kom eens kijken hoe wij werken’, luidde deze zomer de uitnodiging vanuit medisch centrum De Poort in Bergen op Zoom aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Maandagmiddag was het zover. Behalve Kuipers stapte ook minister Conny Helder binnen in de grootste huisartsenpraktijk van de stad.

7 november