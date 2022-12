Algemeen crisisfonds in Steenbergen uitgesteld: ‘Eerst bepalen wat een crisis is’

STEENBERGEN - Dat er snel een algemeen crisisfonds nodig is, daar zijn de Steenbergse partijen het over eens. Toch komt die er deze maand nog niet. Een voorstel van de gemeente was te onduidelijk en de raad sommeerde het college haar huiswerk eerst goed te doen.

De gemeente heeft nog vier ton in een potje zitten om slachtoffers van de coronacrisis uit de brand te helpen en verwacht dat daar nog 3 ton bij komt. Maar die crisis is voorbij en de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne doen zich voor. Tijd om het coronanoodfonds om te zetten in een algemeen crisisfonds, zo vond de coalitie vorige maand. Een motie werd ingezet om dit snel voor elkaar te krijgen.

De gemeente speelde daar direct op in. ,,We hebben zo snel mogelijk gehandeld", zegt wethouder Kees Gommeren. De energiecrisis staat als eerste op de agenda. ,,We weten dat het water nu al aan de lippen staat voor een aantal inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers.” Zij zouden deze maand nog geholpen kunnen worden.

Te veel papierwerk

Echter, tegelijkertijd het fonds omzetten en kaders scheppen is volgens de wethouder niet mogelijk. ,,Dat doe je niet in een week of twee.” Het voorstel was dan ook om het fonds snel om te zetten en direct te beginnen. Het afkaderen van wie recht heeft op hoeveel geld, zou later bepaald werden. ,,We gaan ervanuit dat dit goed wordt opgepakt door college", zei VVD’er Tineke Feskens in eerste instantie nog.

Quote Wie bepaalt wat een crisis is? Tim Huisman, D66 Daarop volgde een stortvloed aan vragen en kritiek vanuit alle hoeken van de gemeenteraad. ,,Wie bepaalt wat een crisis is?", vraagt democraat Tim Huisman. Zonder duidelijke afspraken kan het een graaipot voor de gemeente worden, vreesde Volkspartijman Danker Kouwen.

Ook de passage over structurele energiebesparing waarin gesuggereerd wordt dat inwoners duurzame investeringen kunnen doen met het fonds, wierp vragen op. ,,Dus mensen kunnen dan zonnepanelen en warmtepompen aanschaffen met dit geld?” vroeg de eenmansfractie van Jos Verbeek zich af.

,,We kunnen onmogelijk instemmen met een blanco cheque", vatte Weerdenburg het sentiment van de voltallige raad samen. En daarom staat het voorstel in januari opnieuw op de agenda, met als voorwaarde dat er dan wél duidelijke afspraken in staan.