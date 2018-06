Alle boodschappen gestolen... behalve de vegaballetjes

Dat wordt smullen vanavond, dacht Peters. Tzatziki met jonge veldsla en shoarma. Met chocoladekoekjes voor bij de koffie en later op de avond een goed glas wijn. Het zat allemaal in haar boodschappentas. Maar die verdween maandagmiddag uit haar fietstas, bij Lidl aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom.



Ze weet het ook wel: natuurlijk moet je je fiets met boodschappen niet onbeheerd achterlaten. In de tijd dat Auri haar karretje terugzet en nog even naar binnen sprint omdat ze iets vergeten is, zijn de spullen uit haar fietstas verdwenen. ,,Twee, hooguit drie minuten was ik binnen. Toen ik terug kwam, stonden de gespjes van mijn fietstassen open. Terwijl ik die toch echt had dicht gedaan.'' Weg boodschappen.



,,Het is vast geen vegetariër geweest'', zegt Peters. ,,De vegetarische balletjes zaten nog netjes in de andere fietstas, die ook geopend was. Lust ie waarschijnlijk niet. Net zoals de krop andijvie, die was ook blijven liggen.''