Alles wat je moet weten over Vastenavend in Bergen op Zoom

Jaouad Chraou beslissend voor Halsteren op bezoek bij Longa’30: ‘Niet mooi, wel effectief’

Met een lekkere driepunter stapte Halsteren zaterdagavond in het verre Lichtenvoorde de bus in. Jaouad Chraou werd bij Longa’30 kort na rust matchwinnaar: 0-1. Coach Erwin de Nijs ziet zijn team groeien. ,,We hebben hard moeten werken om het over de streep te trekken.’’