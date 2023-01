,,Ik zie overal blije gezichten.’’ Medeorganisator Joost van de Graaf stelt het tevreden vast als er net een kleine pauze is ingelast, voordat de estafette begint. Op alle mogelijke manieren heeft Scheldevogels aandacht gevestigd op het evenement, via de eigen jeugdleden én met een Facebook-campagne voor kinderen die de club nog niet kennen.

Ook aan de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding van basisscholen in de stad werd gevraagd om het evenement onder de aandacht te brengen. Veertig vrijwilligers waren beschikbaar om het balfeest in goede banen te leiden. ,,Mooi dat je dit er allemaal voor terugkrijgt.’’

Meer dan zomaar een leuke activiteit

De balspellenmiddag werd voor het eerst georganiseerd en is volgens Van de Graaf meer dan zo maar een leuke activiteit in de kerstvakantie. ,,Ook het tegengaan van beweegarmoede, gezondheid en het sociale aspect van samen sporten zijn voor ons belangrijk.’’

Korfbal neemt in het beweegaanbod in Bergen op Zoom een bijzondere plaats in, zegt voorzitter Stefan Overman. ,,Korfbal is een echte teamsport. De enige sport ook waarbij mannen en vrouwen in gemengde teams samen spelen. En je moet de bal overspelen om ergens te komen.’’

Quote Veel mensen in onze stad zijn bovengemid­deld zwaar Wethouder Letty Demmers

Gezonde leefstijl

Sportwethouder Letty Demmers onderstreept het belang van een gezonde leefstijl, voordat ze het startschot voor de estafette geeft. ,,Uit allerlei onderzoeken blijkt dat we als gemeente slecht scoren als het om gewicht gaat. Veel mensen in onze stad zijn bovengemiddeld zwaar.’’ De balspelmiddag van Scheldevogels juicht de wethouder daarom van harte toe. ,,Als je jong begint met sport, blijf je het vaak je leven lang doen.’’

Bij de Kangoeroe Klup van Scheldevogels leren kinderen van 3 tot 5 jaar al spelenderwijs te sporten. De vereniging telt circa 150 leden, van jong tot oud. De balspelmiddag is mede bedoeld om nieuwe leden te werven. Maar een hoofddoel is het niet, zegt Van de Graaf. ,,Natuurlijk hopen we dat de kinderen een keer bij ons komen trainen. Maar als ze lid worden van een andere club is het ook goed.’’

Helft uit Halsteren

Ondertussen wordt er naar hartenlust gespeeld en gesport in het winterse thuishonk van Scheldevogels. ,,Dat is ook het mooie van korfbal. In de zomer speel je buiten op het sportpark, in de winter in de zaal.’’ Opvallend detail: van de ruim honderd kinderen was zowat de helft afkomstig uit Halsteren. Gezonde snacks waren er ook, mede dankzij de steun van de Rotary en het bedrijfsleven.

