Alsnog einde aan alle onduidelijkheid: de Vrijmarkt tijdens Koningsdag in Bergen gaat gewoon door

BERGEN OP ZOOM - Lange tijd was het onduidelijk. Maar de kogel is door de kerk. De vrijmarkt op Koningsdag gaat in Bergen op Zoom alsnog door. De gemeente heeft vergunning verleend. In tien straten is het mogelijk van af een kleedje spullen te verkopen.