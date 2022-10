Arrestatieteam en agenten naar flat in Bergen op Zoom, man en vrouw aangehouden

Kees (94) is trots op zijn debuutro­man: ‘Ik laat iets moois na’

STEENBERGEN - Het is weinigen gegeven, debuteren met een boek vlak voor je 95ste verjaardag. Bergenaar Kees Klaassen, die nu in ’t Zorghuys in Steenbergen woont, doet het. Zijn roman ‘De Acte’ handelt over een pijnlijke familiekwestie.

20 oktober