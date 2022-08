Auto raakt van de weg en botst op lantaarnpaal in Hoogerheide, bestuurder gewond

Bewoners Lepel­straat kieskeurig over nieuwbouw: ‘Er staat hier geen huis leeg’

LEPELSTRAAT - Lepelstraat zit in een spagaat. Wil het dorp in de toekomst leefbaar blijven, dan moet er gebouwd worden. Anders gaat het rap bergafwaarts met de voorzieningen. Maar bewoners zijn kieskeurig in hoeveel nieuwbouw er mag komen en voor wie.

27 augustus