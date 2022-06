Auto raakt van de weg en komt op z'n kop tot stilstand in Bergen op Zoom, twee gewonden

Verdachte bewoner steekpar­tij Adriano Huis blijft in de cel, motief niet bekend

BERGEN OP ZOOM - Er is nog altijd geen duidelijkheid over het motief van de 39-jarige bewoner van het Adriano Huis in Bergen op Zoom die vorige week vrijdag twee bestuursleden heeft neergestoken. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Breda.

10 juni