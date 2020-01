Auto rijdt tegen Gevangenpoort in Bergen op Zoom, inzittenden slaan op de vlucht

Bergenaren betaalden jaren voor vergunning die was geschrapt

2 januari BERGEN OP ZOOM - Maar liefst 31.000 euro betaalt de gemeente Bergen op Zoom de komende tijd terug aan zo’n driehonderd inwoners die de afgelopen jaren geld betaalden voor een vergunning die in feite niet meer nodig was. ,,We zijn hier eerlijk in. We hebben iedereen aangeschreven dat ze het geld terugkrijgen.”