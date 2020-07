Automobilist ramt opzettelijk taxatiekantoor in Steenbergen en steekt daarna voertuig in brand

In de directe omgeving van het kantoor aan de Gibsonstraat is geschrokken gereageerd op het incident. ,,Ik heb geen idee wat daar achter zou kunnen zitten. Maar het is opzettelijk gebeurd", weet een buurman zeker.



Rond 01.00 uur lagen hij en zijn vrouw op bed toen er plotseling een oorverdovende knal te horen was. ,,Mijn vrouw schrok wakker en dacht dat een vrachtwagen zijn lading was verloren. Toen hoorden we glasgerinkel.” De buren dachten nog even aan vuurwerk, want dat wordt wel vaker afgestoken op het bedrijventerrein. De buurman opende het raam en riep naar twee mannen. Die renden zo hard ze konden naar een gereedstaande wachten en poetsten de plaat.