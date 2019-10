Automobilist rijdt dwars door gevel van kerk: ‘Dit had veel erger af kunnen lopen’

,,Wel een geluk dat dit vandaag en niet morgen is gebeurd", aldus Jos de Vries, voorzitter van het bestuur van de Emmauskerk. Tijdens de zondagsdienst zitten er volgens hem altijd zo rond de honderd mensen in de kerk. In de crèche zitten dan vijf tot acht kinderen. ,,Dit had veel erger af kunnen lopen.”



Volgens hem valt het al met al wel mee met de ravage. De ruimte waarin de kerkdiensten worden gehouden en de ingang van de kerk zijn volgens De Vries niet beschadigd door het ongeval. Toch is het niet zeker of de dienst zondag door kan gaan. Daar wordt in de loop van de dag een besluit over genomen.