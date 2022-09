BAM brengt Annie M.G. Schmidt: ‘De teksten zouden gisteren geschreven kunnen zijn’

Canadese nabestaan­den bezoeken oorlogslo­ca­ties in Woensd­recht en Bergen: ‘Publiek van harte welkom’

WOENSDRECHT/BERGEN OP ZOOM - De strijd om de bevrijding van West-Brabant is in Canada nog niet vergeten. Vijftig nabestaanden van Canadese oorlogsveteranen bezoeken komend weekend Woensdrecht en Bergen op Zoom met de stichting In Our Father’s Footsteps.

13 september