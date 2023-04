Belangrijke plekken uit WO II zaterdag te bezoeken: ‘Belangrijk dat de verhalen verteld worden’

Bewoners Heimolen willen een fiets­straat: ‘We horen al 15 jaar dat er geen geld is, neem ons serieus’

HEIMOLEN/BERGEN OP ZOOM - Maak van de doorgaande weg in Heimolen een fietsstraat waar de auto te gast is. Dat was de noodkreet van bewoners op een druk bezochte informatieavond. De wethouder kon de boze Heimolenaren niet tegemoet komen.