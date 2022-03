Benefietfestival voor Oekraïne in Woensdrecht met zes bands en dj: Nytrox op de bres voor mensen in nood

,,De wereld staat op zijn kop. Wij klagen over koopkracht en hoge benzineprijzen, maar ik dacht: ‘Je moet blij zijn dat je niet in Oekraïne leeft’. Ik voelde dat ik iets moest doen voor al die mensen daar die niet om deze oorlog hebben gevraagd", zegt Norbert Plat uit Woensdrecht, bassist bij Nytrox.

Plat leerde de Pool Jacek Kroliicowski kennen, die als automonteur in Bergen op Zoom werkt. ,,Zijn vrouw Arletta komt uit Oekraïne en heeft familie in Irpin waar hevig gevochten wordt. Jacek gaat daar humanitaire hulp bieden aan zijn schoonfamilie en anderen in nood", vertelt Palt, die van Purper in Hoogerheide zakken kleding kreeg en ook zeep en tandpasta meegeeft.

Live muziek vanaf 15.00 uur tot laat

,,Om geld in te zamelen houden wij in Het Hoefijzer dus Woensdrecht Music for Ukraine, met een iets hogere drankprijs en een pot op de bar.” De entreegelden, 7,50 euro per persoon inclusief consumptie, gaan ook naar Oekraïne. De livemuziek begint 9 april om 15.00 uur in het café aan de Dorpsstraat 67.