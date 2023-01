Bergen op Zoom heeft 5,5 boa, waar vergelijkbare gemeenten er 10 tot 14 hebben

,,Capelle aan de IJssel, een kleinere gemeente dan Bergen op Zoom, heeft maar liefst 22 boa's", stelt wethouder Letty Demmers die daarmee illustreert hoe groot landelijk de verschillen zijn. Bergen op Zoom heeft dit jaar twee ton uitgetrokken voor het verbeteren van de veiligheid. ,,Binnenkort komen we met een notitie hoe we daar invulling aan kunnen geven.”

Inzet jonge boa's

Dan moet ook duidelijk worden hoeveel boa's Bergen op Zoom krijgt en op welke uren van de dag die boa's actief zijn. De politiek wil bijvoorbeeld dat ze ook na 22.00 uur nog de straat op gaan. Twee jonge boa's van 18, goed voor 1,5 fte, versterken sinds kort het Bergse boa-team. ,,Daar zijn we enthousiast over, maar het is geen structurele oplossing, er moet meer gebeuren", zegt Demmers.

Demmers’ droom is dat boa's veel meer wijkgericht gaan werken. ,,Dat er wijkplannen komen waarin wijkagenten, boa's, GGZ, huisartsen en andere instanties samenwerken. Dat ze bekijken wat er aan de hand is in een wijk en wat er nodig is om die situatie te verbeteren.”

Boa-pool

Mede daarom heeft Bergen op Zoom sinds dit jaar haar eigen boa-pool. Voorheen deelden de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom en Tholen alle boa's. De handhavers zaten samen in een grote regionale pool. Dat is losgelaten omdat er meer behoefte is om boa's lokaal te sturen en meer in de wijken in te zetten. Wel zijn er afspraken gemaakt dat indien noodzakelijk ze ook handhavend kunnen optreden in de andere gemeenten. ,,Bijvoorbeeld bij grote evenementen", zegt Demmers.