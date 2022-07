Bergen op Zoom maakt zich op voor Vuelta: ‘Acht minuten en het is voorbij’

Eigenlijk zou de start van de Vuelta al in 2020 in Nederland zijn, maar de uitbraak van Covid gooide roet in het eten. Het is de projectorganisatie ‘La Vuelta Holanda’ gelukt de wielerronde alsnog naar Nederland te halen. De koers begint op 19 augustus met een tijdrit in Utrecht. De tweede etappe loopt van Den Bosch naar Utrecht en de derde etappe is een rit van 193 kilometer met start en finish in Breda en koerst onder meer door Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht.