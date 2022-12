Bergen op Zoom moet het voorlopig nog zonder vuurwerkvrijezones doen: ‘Initiatief aan bewoners’

Winterpara­dijs in Bergen ‘is nog leuker dan Vastena­vend’, en dat wil wat zeggen

BERGEN OP ZOOM - Of het Bergs Winterparadijs goed loopt? ,,Niet normaal”, lacht organisator Frank Vale. ,,Het is zó druk, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Jong en oud weet ons te vinden. De ijsbaan is in deze tijd echt de place to be in Bergen.”

3 december