Bergen op Zoom neemt bijenambassadeurschap over van Rucphen: ‘Nu de handen uit de mouwen steken’

Het gaat nog altijd niet goed met de bijen in Nederland. Honderden soorten worden met uitsterven bedreigd. Om bijen te helpen overleven, is vier jaar geleden Bijenlandschap West-Brabant opgericht. Met de Rucphense wethouder René Lazeroms als ambassadeur en kartrekker.

,,We hebben heel hard lopen trekken en sleuren”, zegt Lazeroms. ,,Aan gemeenten, bedrijven als Cosun, het waterschap en onderwijsinstellingen. Met als doel aandacht voor de bijen. Maar we zijn geen praatclubje. Nu is het tijd dat de handen uit de mouwen gestoken worden. Alleen past het nu niet meer in mijn portefeuille.”

Jeugd betrekken

En daarom geeft de Rucphense wethouder het ambassadeurstokje nu over aan zijn Bergse college Hans Peter Verroen. ,,We moeten de biodiversiteit in onze regio vergroten. Maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we het onderwijs en ook woningcorporaties voor nodig. En uiteraard onze inwoners: die maken het verschil.”

De gemeente heeft het maaibeleid aangepast. Laat bermen steeds vaker ongemoeid. Zodat er bloemen en planten groeien die insecten aantrekken. ,,Maar er is meer nodig”, zegt Verroen. ,,We moeten de jeugd actief betrekken.”

Rapport

Dat gaat binnenkort gebeuren, zegt Riny van Empel, coördinator van Bijenlandschap West-Brabant. ,,Het Natuurpodium gaat starten met een lespakket op scholen.” Begin maart presenteert het Bijenlandschap een rapport, gemaakt door de Wageningen Universiteit (WUR) over de bijenstand in deze regio.

Afgelopen jaren is in twaalf gebieden op de Brabantse Wal gemonitord. En nog altijd is de situatie zorgelijk, vooral rondom de wilde bij, zegt Van Empel.