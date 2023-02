Bergen op Zoom opgelucht nu Sabic geen biomassacentrale mag bouwen: ‘In hoger beroep maken ze geen schijn van kans’

Beet in oor, kopstoten en snijwonden: woningover­val­lers krijgen 26 maanden cel voor bruut geweld

BERGEN OP ZOOM - Drie mannen moeten 26 maanden de cel in na een poging tot afpersing in Bergen op Zoom. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. ,,Er is op brute wijze geweld toegepast.”