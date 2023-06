Bergen op Zoom stuit op meevaller van 800.000 euro en hoeft niet verder te snijden in sport, maar wel hierop

indebuurt.nl Lekker: je kunt weer een ijsje halen in De Zeeland en dit is er nieuw

Geniet jij ook zo van een ijsje na je ronde boodschappen in winkelcentrum De Zeeland? Dan is er goed nieuws: het kan weer! De kiosk waar je ijskoude ijsco’s kunt halen in de hal is namelijk weer geopend. Er is dit jaar wel iets nieuws, er zit namelijk een nieuwe uitbater in de zaak.