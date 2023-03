Bergenaar (47) opgepakt voor brandstichting bij woonwagen, mogelijk conflict met ex

BERGEN OP ZOOM - Een 47-jarige man is aangehouden voor een brand die zondagavond uitbrak in een woonwagen aan de Calandweg in Bergen op Zoom. De Bergenaar wordt verdacht van brandstichting. De politie houdt rekening met een conflict in de relationele sfeer.