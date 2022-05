Bergenaar (57) reed wielrenner aan onder invloed: ‘Hij is geen verantwoordelijke bestuurder’

Pauly van Giels vertelt haar verhaal tijdens Open Joodse Huizen: ‘Nog steeds voel ik die angst’

Pauly van Giels-van de Boom is geboren in 1940. De oorlogsjaren kan ze zich echter nog goed herinneren. ,,Die angst, dat weet ik nog zó goed. Dat voel ik nog steeds, ik ben altijd op mijn hoede. Zeker nu het oorlog is in Oekraïne voel ik continu zo'n bal in mijn maag.” Zondag vertelde zij in vestzaktheater het Zwijnshoofd tijdens Open Joodse Huizen haar verhaal, samen met haar zoon.

8 mei