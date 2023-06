Bergenaar had 4,5 kilo speed ‘voor eigen gebruik’

Een lesje klarinet of meekijken bij klassieke dans: open dag CKB in Bergen op Zoom in trek bij jong en oud

BERGEN OP ZOOM - Voor het eerst een klarinet bespelen of toekijken hoe het musicalkoor de sterren van de hemel zingt. Het Centrum voor de Kunsten (CKB) in Bergen op Zoom opende zaterdag zijn deuren voor iedereen die wil ontdekken of muziek, dans, of theater iets voor hen is.