Bergs drugspand voor de tweede keer gesloten vanwege vondst henneptoppen

Johan en Elly verkopen het oude stadhuis in Steenber­gen: ‘Ik voel mij soms net een kasteel­heer’

STEENBERGEN - Altijd al willen wonen in een voormalig stadhuis? Het kan nu in Steenbergen. Johan van Gils (69) en Elly Gommers (58) verkopen hun monumentale pand aan de Kaaistraat voor 3,5 miljoen euro. ,,Het was liefde op het eerste gezicht.”