Bergse automobilist (26) drukt bestuurder bijna van A58 af, mogelijk onder invloed van drugs

Sharona (17) is een jonge mantelzor­ger: ‘Ik had geen idee, maar voel me nu gehoord’

DINTELOORD/BERGEN OP ZOOM - Haar moeder heeft last van reuma en dus helpt dochter Sharona Bolluijt (17) met boodschappen doen en huishoudelijk werk. Haar beide broertjes hebben ernstige ADHD en daar heeft ze ook zorgen over. Sharona is een jonge mantelzorger.

28 mei