Bergse kermis terug op de Grote Markt is succes voor ondernemers en exploitanten: ‘Roering in de stad’

in liefdevolle herinnering Schilderen was de rode draad in leven van Walter Hagenaars: 'Zijn ezel stond midden in de keuken’

BERGEN OP ZOOM - Na een leven in de reclamewereld keerde Walter Hagenaars in 2011 terug naar zijn geboorteplaats Bergen op Zoom. Daar was hij vooral bekend van zijn bemoeienissen rond Vastenavend en zijn schilderij de Bergse Nachtwacht, dat hangt in het Markiezenhof.

25 oktober