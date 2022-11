Bergse Leutneutbonnen zijn duurder dan ooit: zoveel betaal je voor een biertje

Man (47) uit Nieuw-Vossemeer aangehou­den na vernielen natuur om er hennepplan­ten te plaatsen

Een 47-jarige man uit het Noord-Brabantse Nieuw-Vossemeer is opgepakt voor betrokkenheid bij het vernietigen van een deel van beschermd natuurgebied De Ventjager in het Zuid-Hollandse Ooltgensplaat. Begin juni ontdekte een boswachter van Staatsbosbeheer dat bij drie bij elkaar gelegen delen van het natuurgebied begroeiing was verwijderd en vervangen door toen nog kleine hennepplanten.

9 november