Bergse stadsreuzen gaan weer op reis, naar Spanje: ‘Een eer dat we gevraagd zijn’

Bronzen beelden weggehaald uit voorzorg na poging tot diefstal: ‘Triest dat dit moet’

BERGEN OP ZOOM - Medewerkers van de gemeente Bergen op Zoom hebben uit voorzorg twee bronzen beelden verwijderd. Het gaat om ‘de spelende kinderen’ aan de Gagelboslaan en ‘de jongen met de vlieger’ aan het Piusplein. De aanleiding is een poging tot diefstal. De beelden gaan tijdelijk de opslag in tot een definitieve oplossing is gevonden.