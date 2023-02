Best gewaardeerde stations van Nederland zijn bekend: dit cijfer krijgt Bergen op Zoom

Man (18) gooit sok met veertig gram coke uit autoraam, maar politie ziet dat: aangehou­den in Ossend­recht

OSSENDRECHT - Een man (18) uit Venray is in Ossendrecht aangehouden omdat hij flink wat drugs bij zich had. Agenten betrapten hem even na middernacht in de nacht van zondag op maandag. In een poging om onder zijn straf uit te komen, gooide de jongen de drugs - weggestopt in een sok - nog uit het raam. Dat werd echter gezien.