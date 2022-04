Bestuurder (28) komt om het leven bij ongeval Hoogerheide, andere inzittenden buiten levensgevaar

Van tien dagen doodsangst in Oekraïne naar een chalet op vakantie­park in Hoogerhei­de

HOOGERHEIDE - Je moeder die in het buitenland aan kanker wordt behandeld achterna vliegen en dan tot de conclusie komen dat je niet meer terug naar huis kunt. Dat overkwam de 27-jarige Oekraïense journalist Gleb Savchenko. Via Polen belandde hij in een vakantiehuisje op Familyland in Hoogerheide.

24 april