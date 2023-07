Spandoeken naast A4 moeten toerist en dagjesmen­sen naar Markiezen­stad lokken: ‘Liefst langs alle wegen’

BERGEN OP ZOOM - Wie bij Halsteren de A4 oprijdt kan het niet zijn ontgaan: de spandoeken met reclame voor Bergen op Zoom. Het is een initiatief van ondernemersvereniging Sterck. ,,Als het even kan plaatsen we ze bij alle toegangswegen.”