Bewoner verdacht van poging moord of doodslag na neersteken twee bestuursleden van tehuis Bergen op Zoom

Man bewaart kilo's drugs en vuurwerk in huis in Bergen op Zoom, politie verrast hem met inval

BERGEN OP ZOOM - In een huis aan de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom lagen tot dinsdagmiddag tientallen kilo's illegaal vuurwerk opgeslagen. Ook had de bewoner er vijf kilo amfetamine en wat hennep liggen. Agenten forceerden een deur om een eind te maken aan de verboden situatie.

1 juni